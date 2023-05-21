كان مدافعًا عن البسطاء.. نواب بـ"لشيوخ" ينعون الراحل محمود بكري

نعى عدد من نواب وأعضاء مجلس الشيوخ النائب الراحل الكاتب الصحفي محمود بكري عضو المجلس، وقال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفقيد الراحل كان صاحب قلم حر سخره طوال عمره للدفاع عن الوطن ومصالحة العليا، كما كان الفقيد على المستوى الإنساني مجيرا لمن يستجير به مدافعا عن محدودي الدخل، ومساعدا وداعما لهم بكل ما يجود به رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان.

و نعي النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، النائب الراحل محمود بكري عضو مجلس الشيوخ والذي وافته المنية الأسبوع الماضي ، قائلا بصفتي ابن من أبناء قنا أنعي ببالغ الأسى الفقيد الراحل محمود بكري الذي كان مثالا يحتذى به .

- طارق رسلان: الفقيد كان مثالا للجهود الخيرة في مساعدة الفقراء من أبناء حلوان وقنا

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسة العامة، اليوم، والتي بدأت بتأبين الراحل محمود بكري، بأن النائب كان مثالا للجهود الخيرة في مساعدة الفقراء من ابناء حلوان وقنا وكان دائم السؤال على اهله وابناء قريته بمحافظة قنا، وتابع باسمي واسم حزب المؤتمر نتقدم لأسرته بخالص العزاء وانا لله و انا لله وانا اليه.

من جانبه نعى النائب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد ، الراحل محمود بكري، وقال ننعي بمزيد من الحزن والاسي أنعي هذا الخبر لموجع الذي آلم قلوبنا وترك فراغا كبيرا.

- خالد قنديل: كان رمزا للإعلامي الموضوعي

وأضاف قنديل في كلمته في الجلسة العامة التي بدأت بتأبين الراحل محمود بكر، أنه كان رمزا للإعلامي الموضوعي وكانت له قدرة فريدة على نقل صوت الحق بموضوعية ، ولم يكن صوتا مميزا للمجلس فقط وانما رائدا في مجال الصحافة يتمتع بسمعة طيبة ، سهل في التعامل مع الآراء المختلفة يحظى بمزيد من التقدير.

وتابع قنديل، أعرب عن حزني العميق وتعاطفي الصادق لأسرته وذويه وندعوا الله ان يمنحهم الصبر ويجب ان نتذكر ارثه ونسال الله ان يتغمد الفقيد بواسع جناته وان يوفقنا للسعي في طريقة وان يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته . جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء تأبين وإعلان خلو مقعد النائب الراحل محمود بكري، عضو المجلس.

فيما اقترح النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ، عمل صدقة جارية باسم أعضاء المجلس الذين توفاهم الله في الفصل التشريعي الأول للمجلس.

وقال النائب الأمر اختياري، وبما أن النائب من الصعيد، هناك العديد من المؤسسات التي تحتاج إلى دعم ومسانده منها على سبيل المثال مستشفى شفاء الأورمان، متابعا اقترح أن يكون هناك تبرع لعمل صدقة جارية لكل الزملاء الأعضاء الذين فقدناهم.

