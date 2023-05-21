الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورة تدريبية للمشاركات في حملات "بلدي أمانة" بقرى "حياة كريمة" بأسوان

التدريب
التدريب

 وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة تنفيذ حملات طرق الأبواب تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة، أنه بناء على تعليمات محافظ أسوان تم تنظيم دورة تدريبية استهدفت 50 رائدة ريفية ومتطوعة وميسرة وأيضاً أئمة الأوقاف. 

- التعريف بطرق التصدي للشائعات المغرضة بأساليب بسيطة

وأشارت إلى أن فعاليات الدورة شملت التعريف برسائل حملة طرق الأبواب وأهدافها ، وكيفية نشرها ، وطرق التصدي للشائعات المغرضة بأساليب بسيطة، بجانب عمل محاكاة للتدريب العملى على توصيل تلك الرسائل للسيدات والفتيات وربات المنازل، بالإضافة إلى شرح مفصل لآليات توفير التمويل المالي، والحصول على القروض الميسرة للتوسع فى دعم وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية فى الصغر. 

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات الدورة التدريبية، شملت أيضاً قيام المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة باستعراض شامل للجهود المبذولة ونسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمختلف المشروعات التنموية والخدمية ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

- حملات "بلدى أمانة " تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع

ولفتت إلى أن حملات طرق الأبواب "بلدى أمانة “ تهدف إلى رفع التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع فى ظل الأزمات العالمية، بجانب تحقيق أقوى تأثير وأوسع انتشار لتعزيز روح الانتماء والولاء، وحماية استقرار الوطن وسلامة أراضيه وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية داخل 50 من قرى ”حياة كريمة" بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو. 

أسوان التصدى للشائعات الدورة التدريبية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المشروعات التنموية والخدمية حماية دورة تدريبية ضمن مبادرة حياة كريمة

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