مسجل خطر وراء ترويج 9 كيلو بانجو بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط مسجل خطر متورط في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين بحوزته كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام، بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي ،وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ170 ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.