الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على فنى صيانة سرق شركة بالدقى

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ضبط فني صيانة سرق شركة في الدقي.

تبلغ لقسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة من مالك إحدى شركات الأدوات الطبية باكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة فنى صيانة بالشركة، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف أنه نظرًا لعلمه بوجود مبالغ مالية داخل مقر الشركة خطط لواقعة السرقة، والاستيلاء على المبلغ المالي وإخفائه داخل سيارته وبإرشاده تم العثور على المبلغ المالي المستولى عليه داخل مسكنه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

الدقي ضبط فنى صيانة سرق وزارة الداخلية

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