مقرر المحور السياسي: تاريخ الأحزاب في مصر لم يكن كبيرا ولا مؤثرا

قال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن الباب مفتوح على مصراعيه لمناقشة الموضوعات والمقترحات الخاصة بتنمية الحياة الحزبية والسياسية في مصر، والدستور المصري يؤكد على التعددية الحزبية ونستهدف تعزير دور جميع الأحزاب.

وأضاف خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم، أن دور الأحزاب على مر التاريخ السياسي المصري لم يكن كبيرا أو مؤثرا، والصفة الرئيسية للحزب والتي تميزه عن بقية المنظمات المدنية هي أنه يسعى للوصول إلى السلطة.

وتابع مقرر المحور السياسي، أن جلسة اليوم سوف تناقش موضوعات كثير ة تتعلق بقانون الأحزاب وشروط وتكوينها حيث يوجد 85 حزبا قانونيا و20 مقدم طلبات،ولا بد من الوصول إلى صياغة كما حدث في دولة النمسا من أجل تكوين الأحزاب أو دمجها.

وأوضح هلال، أن الهدف من الجلسة هو تعظيم وتدعيم دور الأحزاب السياسية في الحياة السياسية وآليات طرح البدائل، وذلك يشمل كافة الأحزاب الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.