الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طالبة وإصابة 4 في حادث مروري بالبحيرة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقيت طالبة مصرعها وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى بطريق “القاهرة- الإسكندرية” الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة إيتاي البارود، ونقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى إيتاي العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة ايتاي البارود يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل أمام قرية كفر مساعد بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى مصرع فتاة وإصابة شقيقها، و2 آخرين ونقلوا إلى مستشفى ايتاي العام وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة طالبة تدعى "شروق ياسر عبدالباقي"، 18 سنة، طالبة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ايتاي العام.

وأصيب شقيقها "عمار"، 20 سنة، طالب في كلية الهندسة، و"رؤية"، 8 سنوات، طالبة، وأصيب أيضا "عمر فتحي حامد، 20 سنة، طالب في كلية الهندسة، عزيزة على محمد، ربة منزل، 43 سنة، جميعهم مقيمون محافظة الإسكندرية ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى إيتاي البارود العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة صباح أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

إتخاذ الإجراءات القانونية 8 سنوات إصابة 4 آخرين ادث مرورى اخطارا

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