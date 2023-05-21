"حماة وطن" يطالب بالقائمة المغلقة فى انتخابات المحليات

قال اللواء صلاح الدين محمود المعداوي، ممثل حزب "حماة الوطن" في جلسة مناقشة قانون المحليات، إن الحوار الوطني سوف يحقق الكثير من آمال شعبنا المصري الأصيل، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس أمناء الحوار الوطني والأمانة الفنية.

وأشار إلى ضرورة اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه في تعيين قيادات الإدارة المحلية، ثم يختص رئيس الوزراء بالقيادات الأقل ثم المحافظ بعدهم.

وأكد: نرى أن يكون الحق في الاستجواب لنصف أعضاء المجلس الشعبي وليس الربع.

ولفت إلى أن الدستور حدد ٥٠% عمالًا وفلاحين و٢٥% شبابًا و٢٥% مرأة، ونرى أن تكون الانتخابات في المجلس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقًا للدستور.

وانطلقت، اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة.