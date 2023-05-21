رجل يذبح زوجته في الغردقة.. ومصدر طبي: على قيد الحياة

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر حادثً مروعًا لزوج أقدم على ذبح زوجته بمنطقة النجدة، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما، وتم نقل الزوجة لمستشفى الغردقة العام.

تلقت الأجهزة الأمنية في البحر الأحمر إخطارًا يفيد بوقوع حادث قتل لزوج أقدم على ذبح زوجته بمنطقة النجدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم نقل الحالة لمستشفى الغردقة العام لمحاولة إنقاذها، وجارِ التحقيق في الواقعة.

وكشف مصدر طبي بمستشفي الغردقة العام لـ"الدستور" أن الحالة المصابة ما زلت على قيد الحياة ويتم تقديم الرعاية الصحية لها، مؤكدًا أنه تم نقلها بسيارة الإسعاف وهي على قيد الحياة ويجري تقديم الرعاية الطبية لها.