الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الشاب خالد يتهم وليد منصور بالنصب فى 36 ألف دولار

الشاب خالد
الشاب خالد

تقدّم المستشار القانوني ياسر قنطوش، محامي الفنان الجزائري الشاب خالد، ببلاغ للنائب العام ضد منظم الحفلات وليد منصور، يتهمه فيه بالنصب عليه والمماطلة في دفع 36 ألف دولار بقية أجره في حفل غنائي كان اتفق على إحيائه في عام 2021.

وجاء في عريضة الدعوى أن الواقعة تعود إلى 11 سبتمبر 2021، حيث اتفق وليد جمال منصور شعلان، وشهرته وليد منصور، مع الشاب خالد على إحياء حفل غنائي لصالح شركة بأحد الفنادق، وذلك نظير 80 ألف دولار، حيث تم دفع 10 آلاف دولار كمقدم تعاقد.

كما تم دفع 30 ألف دولار قبل موعد الحفل، وتم الاتفاق على دفع بقية المبلغ (40 ألف دولار) عن طريق تحويل بنكي، وذلك بعد الحفل، ولكن فوجئ الشاب خالد بعد الحفل بشهر ونصف الشهر بعدم التزام وليد بدفع بقية مستحقاته.

وأضاف البلاغ أنه في محاولة من التسويف والمماطلة حوّل وليد منصور 4 آلاف دولار فقط، وادعى أن موظف البنك هو المخطئ، وعليه لم يتم تحويل بقية المبلغ حتى الآن وهو 36 ألف دولار.

المستشار القانوني ياسر قنطوش منظم الحفلات محامي النصب حفل حفل غنائي

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