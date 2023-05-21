الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا صحفيًا لعرض مشروعات الطاقة الشمسية غدًا

مدينة شرم الشيخ
مدينة شرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، الإثنين، فعاليات مؤتمر صحفي لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تتعدى 40 ميجاوات.

يحضر فعاليات المؤتمر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر المراقبي، وزير الكهرباء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

مدينة شرم الشيخ الطاقة الشمسية وزير الطيران المدني أحمد عيسى وزير السياحة محافظ جنوب سيناء

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

وكيل تعليم الوادي يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس