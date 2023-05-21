شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا صحفيًا لعرض مشروعات الطاقة الشمسية غدًا

تستضيف مدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، الإثنين، فعاليات مؤتمر صحفي لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تتعدى 40 ميجاوات.

يحضر فعاليات المؤتمر الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر المراقبي، وزير الكهرباء، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.