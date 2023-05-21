الأحد 21 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس أقسام المناعة: الإشادة الدولية بقضاء مصر على فيروس سى إنجاز كبير

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، إن قدرة مصر في القضاء على فيرس سي يعد إنجازًا كبيرًا للغاية لم تستطع العديد من الدول تنفيذه، ومصر حققت عديدًا من الإنجازات في قطاع الصحة، مثمنًا إشادة عدد من الجهات الدولية بقدرة مصر على القضاء على فيروس سي.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية للفضائية "إكسترانيوز"، أن القضاء على فيروس سي إنجاز ضخم وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية للإشادة بمصر والمبادرات الصحية التي أطلقتها وأسهمت في القضاء على المرض.

 

- رئيس أقسام المناعة: تقنية الحامض الرسولي أحدث الوسائل لعمل اللقاحات

وأشار رئيس أقسام المناعة، إلي أن اختيار مصر أن تكون مركزًا من 6 مراكز إقليمية اختارتها منظمة الصحة العالمية لإنتاج اللقاحات بتقنية الحامض الرسولي، يؤكد جاهزية مصر على إنتاج هذه اللقاحات، فضلًا عن تقدير منظمة الصحة العالمية لمصر، موضحًا أن أن تقنية الحامض الرسولي من أحدث التقنيات الطبية في اللقاحات.

وأوضح "عقبة"، أن تقنية الحامض الرسولي، هي من أحدث الوسائل لعمل اللقاحات، ويتم استخدام الهندسة الوراثية لعمل الحامض الرسولي الذي يمكن حقنه من أجل تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، وبالتالي لا يتعرض المريض إلى فرص الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أنواع الوقاية وتم تجريبه في العديد من الأمراض مثل فيروس كورونا، واستطاع بالفعل مد الجسم بالمناعة مدة أطول دون التعرض لمضاعفات أو مشكلات.

 

 

 

اختيار مصر التقنيات الطبية الهندسة الوراثية الدكتور أشرف عقبة القضاء على فيروس سي الفيروس الصحة العالمية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. 20 مواطنًا يتنازلون عن الجنسية المصرية للحصول على جنسيات أجنبية

إصابة سائق ومساعده فى انقلاب مقطورة بالطريق السياحى

نجمات عالميات استعانوا بمصممين أزياء عرب في مهرجان كان السينمائي (صور)

سلامة الغذاء: تنفيذ 85 مأمورية رقابية لمصانع الأغذية في أسبوع

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وكيل تعليم الوادي يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى

الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للأقصى

الخارجية الفلسطينية تدين مخططا إسرائيليًا جديدًا لتعزيز الاستيطان فى القدس