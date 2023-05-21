رئيس أقسام المناعة: الإشادة الدولية بقضاء مصر على فيروس سى إنجاز كبير

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، إن قدرة مصر في القضاء على فيرس سي يعد إنجازًا كبيرًا للغاية لم تستطع العديد من الدول تنفيذه، ومصر حققت عديدًا من الإنجازات في قطاع الصحة، مثمنًا إشادة عدد من الجهات الدولية بقدرة مصر على القضاء على فيروس سي.

وأضاف عقبة، خلال مداخلة هاتفية للفضائية "إكسترانيوز"، أن القضاء على فيروس سي إنجاز ضخم وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية للإشادة بمصر والمبادرات الصحية التي أطلقتها وأسهمت في القضاء على المرض.

- رئيس أقسام المناعة: تقنية الحامض الرسولي أحدث الوسائل لعمل اللقاحات

وأشار رئيس أقسام المناعة، إلي أن اختيار مصر أن تكون مركزًا من 6 مراكز إقليمية اختارتها منظمة الصحة العالمية لإنتاج اللقاحات بتقنية الحامض الرسولي، يؤكد جاهزية مصر على إنتاج هذه اللقاحات، فضلًا عن تقدير منظمة الصحة العالمية لمصر، موضحًا أن أن تقنية الحامض الرسولي من أحدث التقنيات الطبية في اللقاحات.

وأوضح "عقبة"، أن تقنية الحامض الرسولي، هي من أحدث الوسائل لعمل اللقاحات، ويتم استخدام الهندسة الوراثية لعمل الحامض الرسولي الذي يمكن حقنه من أجل تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، وبالتالي لا يتعرض المريض إلى فرص الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه يعد أحد أنواع الوقاية وتم تجريبه في العديد من الأمراض مثل فيروس كورونا، واستطاع بالفعل مد الجسم بالمناعة مدة أطول دون التعرض لمضاعفات أو مشكلات.