الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط وإعدام 176 عبوة مبيدات محظور تداولها ومجهولة المصدر بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الفترة من 13 وحتى 20 مايو الحالي، حيث شنت إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات الزراعية بمديرية الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية حملة تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 103 عبوات مبيدات مجهولة المصدر ومحظور تداولها بالأسواق وتحرير 3 محاضر بمركز قويسنا، فضلًا عن إعدام 73 عبوة مبيدات غير مسجلة والتحفظ على شحنات 15 ألف طن أسمدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة وتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على الصالح العام.

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة خلال الموسم الصيفى، فقد تم الانتهاء من توزيع ما يزيد عن 5 آلاف و 265 طن نترات ويوريا ( إئتمان ) ، مع توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية تبلغ 35 ألف 400 طن يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط قواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين ، فيما تم تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة بأطوال 7 كم و 250 متر بنواحي ( أجهور الرمل بمركز قويسنا، و كفر شبرا زنجى بالباجور، و منية طوخ و بمم بمركز تلا ) والتي تخدم مساحة زراعية تقدر بـ 580 فدان زراعي.

واستمراراً في تنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بشأن تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإقامة مشروعات زراعية وإنتاجية متنوعة ، فقد تمت الموافقة على استخراج (24) ترخيص تشغيل لمزارع ( دواجن ، ماشية ، مناحل ، مصانع ، محلات ) ، وعمل معاينات لـ (9) مزرعة ( دواجن ، ماشية ، مصانع , مناحل ,محلات) لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص التشغيل ، بالإضافة إلى المرور الميدانى على ما يزيد عن 13 ألف و 539 فدان حدائق فاكهة و خضروات و محاصيل متنوعة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الدخل المزارعين.

إتخاذ الإجراءات الرادعة إحكام الرقابة علي الأسواق إحكام الرقابة إدارة الرقابة استخراج تراخيص

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