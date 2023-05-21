الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طرق بديلة عقب غلق محور 26 يوليو

غلق محور 26 يوليو
غلق محور 26 يوليو

أجرت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، تحويلات مرورية عقب غلق طريق 26 يوليو؛ لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

جاء ذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المونوريل خط "وادى النيل بالمهندسين–مدينة 6 أكتوبر" بالجيزة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى 15 مايو.

ويستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو "الرئيسي" بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل إجراء بعض التحويلات المرورية:

ـ حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول يمينًا إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

ـ استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسي اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، وذلك لمدة "يومين" اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم السبت الموافق 20 /5 /2023 وحتى الساعة 5 صباحًا يوم الأحد الموافق 21 /5 /2023.

الإدارة العامة للمرور غلق طريق 26 يوليو ثافات مرورية حركة المرور وزارة الداخلية

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