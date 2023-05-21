رابط الاستعلام عن شكوى برقم الطلب 2023 محور اهتمام المواطنين حاليا حيث يحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حيث يمكنهم متابعة الإجراءات التي تمت في الشكوى المقدمة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء والتي تم إنشاؤها عام 2017 لحل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين يوميا.

رابط الاستعلام عن شكوى برقم الطلب 2023

يمكن للمواطنين المتقدمين بكافة محافظات الجمهورية بشكوى إلكترونية في المحالات المختلفة سواء في المواصلات العامة أو النقل الجماعي أو التعليم أو الصحة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية معرفة كافة الإجراءات التي تمت لحل المشاكلة وذلك من خلال الرابط الإلكتروني (من هنا).

يمتد عمل المنظومة في نطاق كافة الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية وغير ذلك من الجهات الحكومية وذلك لتغطية كافة المجالات التي يحتك بها المواطنين يوميا وتتسبب في مشاكل في حياتهم اليومية ويتم فحص كافة المشاكل والشكاوى التي يتقدم بها المواطنين ومحاولة لإيجاد حلول جادة لها والتواصل مع الجهة المنوطة بالمشكلة.

الأرقام الساخنة لمنظومة الشكاوى الحكومية

خصصت رئاسة مجلس الوزراء أرقام ساخنة لمنظومة الشكاوى الحكومية يمكن للمواطنين من خلالها التقديم شكواهم ومتابعة إجراءات حلولها وذلك من خلال رقمي خدمة الواتس آب عبر (01555516528 - 01555525444) أو عبر بوابة الشكاوى الحكومية من خلال هذا الرابط (من هنا) أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.

يسجل المواطن شكوى بتفصيلها والحلول المقترحة التي يرها من خلال الطرق السابقة وذلك عقب إدخال كافة البيانات الشخصية اللازمة لمقدم الشكوى والرقم القومي ومحافظة الإقامة ومحل السكن بدقة ويمكن لمقدم الشكوى متابعة شكواه من خلال نفس طرق التسجيل التي وفرتها منظومة الشكاوى للمواطنين من مختلف المحافظات.

منظومة الشكاوى الحكومية

يتسأل المواطنين عن رابط الاستعلام عن شكوى برقم الطلب 2023 حيث وجه الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة التجاوب مع رسائل المواطنين والتواصل مع القيادات التنفيذية ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لشكاوى المواطنين والاجراءات التي تم اتخاذها للحلول المقترحة حيث وعد بنقلة نوعية في سبيل حل المشاكل حيث يشعر بها المواطنين في فترة وجيزة.