ورش عمل للأطفال في أسبوع احتفالية "العالمي للمتاحف"

يواصل متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية فعاليات احتفالية اليوم العالمي للمتاحف، على مدار أسبوع كامل، تحت رعاية قطاع الفنون التشكيلية ووزارة الثقافة بتنظيم ورش متنوعة ومحاضرات تجمع بين الرفاهية والاستدامة.

وتتضمن ورش العمل التدريبية على موضوعات فنية متنوعة منها ورش تحريك أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، عرض نحت حر لبورتريه لتمثال كليوبترا مباشرا للمسرح، ورشة العلاج بالفن لكبار السن، وجلسة ترفيهية لليوجا وورشة تكوين الخزف.

من جانبه قال الدكتور علي سعيد مدير متحف الفنون الجميلة إننا حرصنا في برنامج الاحتفالية أن لا يكون مجرد يوم واحد، ولكن تم تنظيمه على مدار أسبوع كامل حتى يتم التشبع والتوسع في الفعاليات التي يضمها جدول الاحتفالية في عناوين كثيرة ضمن إطار اليوم العالمي للمتاحف.

وأكد سعيد في تصريح لـ"الدستور" أننا حرصنا أن ندمج بين الاستدامة والرفاهية بالجمع بين التكنولوجيا الرقمية ومستقبل المتاحف الافتراضية، ودور استراتيجيات الاستدامة بالمتاحف في دعم التنمية المجتمعية والرفاهية من خلال مجموعة من الورش والفعاليات التي تتم على هامش الاحتفالية بمختلف الفئات العمرية المشاركة من الأطفال والكبار.

وتابع أن الأطفال الموهوبين لذلك حرصنا أن يكونوا جزءا من البرنامج الاحتفالية بعدد من الورش التي تحتضن هواياتهم مثل صناعة المحتوى، وعدد من الأعمال اليدوية التي تنمي مواهبهم.

وبواصل البرنامج فعالياته من خلال برنامج الزيارات منها إلى متحف القومي للحضارة، ومركز توثيق التراث الثقافي والحضاري، وزيارة متحف شادي عبد السلام، وزيارة يخت المحروسة الملكي.

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل باليوم العالمي للمتاحف بالتزامن مع يوم 18 مايو وهو اليوم الذي حدده المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" عام 1977، باختلاف الموضوع المشار إليه كل عام لتحقيق الهدف العام من اليوم العالمي.

IMG_20230518_160323

IMG_20230518_160330

IMG_20230518_160339

FB_IMG_1684527215135

FB_IMG_1684527212715