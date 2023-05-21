مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة نابولي ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

- الإسماعيلي X حرس الحدود: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT

- غزل المحلة X بيراميدز: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON TIME SPORT

• مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الأبطال

- المحرق البحريني X الاتحاد المنستيري: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- وست هام يونايتد X ليدز يونايتد: في الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برايتون X ساوثهامبتون: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- مانشستر سيتي X تشيلسي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- رايو فاليكانو X إسبانيول: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- أتلتيكو مدريد X أوساسونا: في الساعة الخامسة والربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- فالنسيا X ريال مدريد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إشبيلية X ريال بيتيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- ليتشي X سبيزيا: في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- تورينو X فيورنتينا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- نابولي X إنتر ميلان: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- أودينيزي X لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- ماينز 05 X شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- أوجسبورج X بروسيا دورتموند: في الساعة السادسة والنصف مساءً

- باير ليفركوزن X بروسيا مونشنجلادباخ: : في الساعة الثامنة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- اجاكسيو X رين: في تمام الساعة الثانية ظهرًا

- نيس X تولوز: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ستاد ريمس X أنجيه: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ستاد بريست 29 X كليرمون فوت 63: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- تروا X ستراسبورج: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- لوريان X لانس: في تمام الساعة السادسة مساءً

- أوكسير X باريس سان جيرمان: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً .