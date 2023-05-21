براهيم دياز عن عودته إلى ريال مدريد: أنا سعيد فى ميلان

علق براهيم دياز لاعب نادي ميلان الإيطالي، على إمكانية عودته إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الريال يرغب في عودة دياز إلى النادي للاستفادة من خدماته في الموسم المقبل وعدم تجديد إعارته للروسينيري.

ويمتلك ميلان حق شراء دياز حيث يلعب صاحب الـ23 عامًا موسمه الثالث مع الفريق وشارك في 121 لقاء وسجل 18 هدفًا وتوج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وقال دياز في تصريحات ما بعد لقاء سامبدوريا: "ميلان أمر لا يصدق بالنسبة لي، أنا سعيد جدًا هنا ولا يسعني إلا أن أقول إن هناك مباراتين متبقيتين وأريد أن أقدم كل شيء لهذا القميص، لا أريد أن أتحدث عن المستقبل، إنه ليس الوقت المناسب، أفهم سؤالك، لكن لا يمكنني قول أي شيء".

واكتسح فريق ميلان، ضيفه سامبدوريا بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإيطالي.

وعاد ميلان إلى الكالتشيو بانتصار ساحق على سامبدوريا، بعد خروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا من جاره الإنتر من نصف النهائي.