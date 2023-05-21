الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

الثانوي الازهري
الثانوي الازهري

أكد مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية بشمال سيناء الشيخ محمد سعد خضر انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء.. مشيرا إلى متابعة الامتحانات بعدد من المعاهد والاطمئنان على انتظام الامتحانات وتواجد كافة أعضاء اللجان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.

من جانبه، قال مدير إدارة الامتحانات ياسر النجار إن طلاب الشهادة الابتدائية عددهم 675 طالبا وطالبة، وطلاب الشهادة الإعدادية 700 طالب وطالبة، وهم يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أي شكوى..كما أن مراكز الأسئلة مؤمنة ولا توجد أي عوائق.

وأشار مسئول الإعلام بالمنطقة الأزهرية إبراهيم الفحام إلى أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون اليوم امتحان مادتي التربية الإسلامية والعلوم لمدة ساعة ونصف لكل مادة..أما طلاب الشهادة الإعدادية فيؤدون اليوم امتحان مادتي حفظ القرآن الكريم وتجويده والثقافة الإسلامية لمدة ساعتين لكل مادة.

الإجراءات الاحترازية والوقائية الاجراءات الاحترازية الاعدادية الازهري الاعدادية الأزهرية الإبتدائية والإعدادية الازهرية

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