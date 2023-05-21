للمرة الرابعة خلال أيام.. ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 3585 سائحًا

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن أن ميناء بورسعيد السياحي يواصل استقبال السفن السياحية المترددة عليه، وذلك للمرة الرابعة خلال أيام. فقد استقبل صباح اليوم السفينة السياحية العملاقة COSTA PACIFICA القادمة من حوض البحر المتوسط ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى الميناء وعلى متنها 2564 راكبًا و1021 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للركاب لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وتغادر السفينة الميناء مساء اليوم بعد عودة السياح من جولتهم بمدينة القاهرة مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء الإسكندرية.

كان فى استقبال السفينة فرق الفنون الشعبية بأغاني السمسمية التراثية والرقصات الاستعراضية الخاصة بهم والتى تعبر عن تراث المحافظة.

جانب من الحدث

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