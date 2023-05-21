المشدد 5 سنوات لأحد المتهمين فى قضية مجموعة الخانكة

قضت الدائرة الثامنة إرهاب برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، بالحكم على أحد المتهمين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة باسم "مجموعة الخانكة".

صدر الحكم بعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

وأسندت النيابة للقضية المتهم فيها 23 متهمًا بتهم مختلفة من بينها تهمة الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها وحيازة أسلحة ومواد - زجاجات ممتلئة بالبنزين - مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون ترخيص أو مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية، ويمثل في هذه الجناية أمام المحكمة المتهم الثاني فى القضية بعد ضبطه.

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