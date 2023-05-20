الإسكندرية تستقبل كأس العالم لكرة السلة ضمن جولته بعدد من الدول (صور)

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بمكتبه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة السلة، وذلك في إطار استقبال جمهورية مصر العربية لكأس العالم لكرة السلة ضمن جولته فى عدد من الدول من بينها مصر.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة باستقبال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة واستقبال الإسكندرية لكأس العالم لكرة السلة، مؤكدا دعمه الكامل لجميع الأنشطة الرياضية التى تسهم في تفريغ طاقة الشباب بشكل يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.

وأكد “الشريف” أن الإسكندرية دائما جاهزة لاستقبال أي فعاليات وأنشطة رياضية على أرضها، كما أن جميع مؤسسات المحافظة مستعدة لتقديم كامل الدعم والتسهيلات المتاحة والتي تليق بعروس البحر الأبيض المتوسط، وبمكانة الاتحاد المصري لكرة السلة، وبما يساهم في رفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.

شهد اللقاء الدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، وعمرو مصيلحي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي للاتحاد، ومندوبي الاتحاد الدولي.

يُذكر أن كأس العالم لكرة السلة وصل إلى مصر اليوم السبت الموافق 20 مايو، قادمًا من الرأس الأخضر، وسيغادر مصر ذاهبًا إلى أنجولا، وانطلق الكأس من الفلبين ليقوم بجولة حول العالم مرورًا بعدد 32 دولة مشاركة في البطولة، وذلك على مدار ثلاثة أشهر ليعود فى ختام الجولة إلى الفلبين.

وبطولة كأس العالم لكرة السلة هذا العام مكونة من 32 دولة، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، حيث تقع مصر في المجموعة الرابعة مع دول المكسيك، وليتوانيا، ومونتينيجرو وسوف تقام مبارايات مصر في دولة الفلبين.

وكانت أول نسخة لكأس العالم لكرة السلة في سنة 1950 بالأرجنتين، وكأس العالم هذا العام هو النسخة رقم 19، حيث تبدأ البطولة في 25 أغسطس، وستقام بدول الفلبين واليابان وإندونيسيا.

وظهرت مصر في 6 نسخ سابقة، وتعد النسخة القادمة الظهور السابع للمنتخب المصري، حيث كان أول ظهور للمنتخب المصري عام 1950 بالأرجنتين، وآخر ظهور كان عام 2014 بأسبانيا، وقد احتل المنتخب المصري المركز الخامس كأحسن تصنيف حققه على مدار التاريخ وذلك عام 1950.

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