السلطان هيثم في مصر.. أبرز الزيارات التي أجراها "قابوس" لمصر

تعتبر العلاقات العمانية المصرية، علاقات متجذرة وتاريخية ويمر بها الكثير من التطورات والاحداث على مدار التاريخ، حيث تمتد العلاقات لأكثر من 3500 سنة، وتتواصل الجهود العمانية المصرية على مدار العقود لتعزيز العلاقات في كافة المجالات.

وفي صباح الغد يصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان العمان، لزيارة في وقتٍ تشهد فيه العلاقات بين البلدين نموًا كبيرا، وترصد الدستور في التقرير التالي ابرز الزيارات بين البلدين.

-تتبادل الزيارات بين مصر وعمان منذ عام 1875، اثناء رحلات عمانية جدولية وااقليمية، حيث زار ميناء السويس والاسماعيلية وبورسعيد اثناء الخديوي إسماعيل.

-وفي عام 1928، زار السلطان تيمور بن فيصل مصر عندما غادر أوروبا متجهًا إلى الإسكندرية التي وصلها يوم 15 نوفمبر وأقام بها حتى العاشر من ديسمبر للراحة والاستجمام، والتقى في الإسكندرية بابنه طارق الذي كان يبلغ السابعة من عمره والذي أحضر خصيصًا من إسطنبول لرؤية والده، ثم غادر السلطان تيمور مصر إلى الهند.

- في ابريل عام 1944 زار السلطان سعيد بن تيمور إلى القاهرة وتعد الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها السلطان إلى مصر.

وفي عهد النهضة، قام السلطان قابوس بن سعيد بالعديد من الزيارات إلى جمهورية مصر العربية نظرًا لدورها المحوري المهم، ولثقلها العربي السياسي، ولكونها قبلة العرب وصاحبة التأثير المهم في صناعة القرار العربي، ومن بين تلك الزيارات : الزيارة التي قام بها في ديسمبر من عام 1972 ضمن جولة شملت ليبيا كذلك، والتقى خلالها بالرئيس المصري محمد أنور السادات .

وفي 18 مايو 1977م قام السلطان قابوس بن سعيد بزيارة إلى مصر ضمن جولة عربية شملت عددًا من البلدان.

وفي 9/5/1982، قام السلطان قابوس بزيارة إلى مصر وحرص خلال هذه الزيارة على تفقد قناة السويس.

اما في 1985، زار جلالة السلطان قابوس بن سعيد مصر العربية والتقى خلالها بالرئيس المصري محمد حسني مبارك وبعدد من المسؤولين حيث تناول أثناء لقائهم العديد من القضايا العربية.

وفي 1989، زار السلطان قابوس الجامع الأزهر الشريف وأدى صلاة الجمعة فيه برفقة الرئيس مبارك، وزار دار الأوبرا المصرية، وفي 10/7/1996، زار السلطان قابوس مصر للتنسيق مع الرئيس المصري حسني مبارك حول الإعداد للقمة العربية .

وفي 1999، قام السلطان قابوس بزيارة رسمية لمصر استغرقت عدة أيام أجرى خلالها مشاورات مع الرئيس حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ

كما قام السلطان قابوس بزيارات أخرى رسمية وخاصة مثل زيارته عام 1983، و2005، وغيرها من الزيارات التي دلت على قوة العلاقة ومتانتها بين البلدين الشقيقين.

زيارات مصرية لعمان

قام الرؤساء المصريون منذ عام 1970 بعدد من الزيارات إلى سلطنة عمان، ومن بين هذه الزيارات: في 27 فبراير 1976 قام الرئيس المصري محمد أنور السادات بزيارة سلطنة عمان، حيث حظي باستقبال شعبي كبير، وكان السلطان قابوس بن سعيد على رأس مستقبليه.

كما قام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بزيارات عديدة إلى سلطنة عمان من بينها زيارة في عام 1982، وأخرى في عام 1994.

وفي الأول من فبراير 2001 قام الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك بزيارة رسمية لسلطنة عمان استغرقت ثلاثة أيام أجرى خلالها مباحثات شاملة مع السلطان قابوس بن سعيد تركزت حول آخر مستجدات الوضع العربي وتطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

وفي 18/3/2009، قام مبارك بزيارة إلى سلطنة عمان، وقد استقبله السلطان قابوس حيث بحث الزعيمان كافة الأمور التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين

وفي 4/2/2018 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لسلطنة عُمان استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسؤولين في السلطنة، وتعد هذه الزيارة أول زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان منذ توليه مهام منصبه، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.