السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيرلندا الشمالية.. استعد حزب "شين فين" ليصبح أكبر حزب فى انتخابات المجالس

انتخابات
انتخابات

يستعد حزب "شين فين" ليصبح أكبر حزب في مجالس أيرلندا الشمالية، في الحكومة المحلية في أيرلندا الشمالية بعد مكاسب كاسحة في انتخابات المجالس.


وحقق الحزب القومي مكاسب كاسحة بما في ذلك اختراقات غير مسبوقة في داون وأنتريم، ومع استمرار العد حتى اليوم السبت، كان الحزب على وشك التغلب على الحزب الاتحادي الديمقراطي  ليصبح أول حزب قومي يشغل أكبر عدد من المقاعد في المجالس.

 

حقق "شين فين" اختراقات غير مسبوقة في أجزاء من مقاطعة داون ومقاطعة أنتريم وضاعف تصويته تقريبًا من الانتخابات المحلية لعام 2019 في بالمورال ، الجناح الأكثر ثراءً في بلفاست.

 

مع إعلان 382 مقعدًا من 462 مقعدًا موزعة على 11 مجلسًا ، حصل "شين فين" على 128 مقعدًا ، ارتفاعًا من 105 ، وحصل الحزب الاتحادي الديمقراطي على 109 ، وهو نفس العدد كما كان من قبل. حصل تحالف عدم الانحياز على 49 ، مكاسب قدرها 11 ، في حين أن حزب أولستر الوحدوي المعتدل وحزب العمل الاشتراكي الديمقراطي القومي المعتدل تخلى عن الدعم ، وتراجع على التوالي إلى المركزين الرابع والخامس.

 

استغل "شين فين" الاستياء القومي في مقاطعة د ي ب  لتقاسم السلطة التي منعت ميشيل أونيل نائبة زعيم "شين فين" من أن تصبح وزيرة أولى. قاد أونيل حملة على النمط الرئاسي أغرت ناخبي الحزب الديمقراطي الاجتماعي SDLP لدعم "شين فين"، الذي كان لسان حال الجيش الجمهوري الإيرلندي خلال الاضطرابات.

 

أصبح زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، السير جيفري دونالدسون، رقيبًا تجنيدًا للجمهوريين ، كتبت سوزان برين ، المعلقة، في بلفاست تلغراف، "كلما طال منع ميشيل أونيل من أن تصبح وزيرة أولى، زاد عدد الناخبين الذين ينجذبون إلى أحضان حزبها".

 

عزز انتصار "شين فين" نجاحه في انتخابات مجلس النواب العام الماضي - عندما تفوق على الحزب الديمقراطي الاتحادي باعتباره أكبر حزب - وقدم للنقابات تذكيرًا آخر بموقفه الديموغرافي والسياسي الهش.

حزب القومي مكاسب اختراقات مسبوقة

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