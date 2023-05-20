نوتنجهام فورست يهزم أرسنال.. ويحسم لقب الدوري الإنجليزى لمانشستر سيتى

انتصر فريق نوتنجهام فورست على ضيفه أرسنال في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف دون رد.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم نوتنجهام بنفس النتيجة.

ودخل أرسنال الشوط الثاني بنفس الاستحواذ والسيطرة على مجريات اللعب مثل الشوط الأول، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين ورغم محاولات كلًا منهما للتسجيل.

وحاول لاعبو أرسنال تسجيل هدف التعادل في أكثر من محاولة واستمرت محاولاتهم حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة والتي شهدت انكماش فريق نوتنجهام فورست لمنطقة جزاءه واعتمادهم على الهجمات المرتدة السريعة، ونجحوا في إيقاف خطورة لاعبي أرسنال وإبعادهم عن المرمى.

وفي مجمل المباراة، سدد لاعبو نوتنجهام فورست كرتين على المرمى من 6 محاولات، مقابل 3 تسديدات من 9 محاولات لفريق أرسنال.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 82% مقابل 18% لصالح فريق نوتنجهام فورست.

وبهذه النتيجة، توج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي، خاصة بعد أن بات فارق النقاط بينه وبين أرسنال 4 نقاط ومتبقي مباراة واحدة لأرسنال وحتى في حالة فوزه وخسارة السيتي في مباراتيه سيحسم فارق الأهداف اللقب للستيسنز.

وتوقف رصيد أرسنال بعد مباراة اليوم عند 81 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع نوتنجهام فورست رصيده لـ37 نقطة في المركز الـ16 ويواصل الابتعاد عن مراكز الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الأولى، التشامبيونشيب.

وتوقف رصيد أرسنال بعد مباراة اليوم عند 81 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع نوتنجهام فورست رصيده لـ37 نقطة في المركز الـ16 ويواصل الابتعاد عن مراكز الصراع على الهبوط لدوري الدرجة الأولى، التشامبيونشيب.