السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تتلمذت على يد "الريحانى".. تعرف على قصة حياة ميمى شكيب

ميمى شكيب
ميمى شكيب

في مثل هذا اليوم ولكن منذ عدة أعوام رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة، ميمى شكيب التى ولدت في 25 ديسمبر عام 1913، وحلت عن عالمنا في عام 1983، وقدمت العدد من الأعمال السينمائية، وهي أخت الممثلة المصرية زوزو شكيب، وبدأت حياتها الفنية مع فرقة الريحاني.

حياة ميمى شكيب

ولدت ميمى شكيب في القاهرة، وتزوجت من الفنان سراح منير عام 1942، وتتلمذت على يد الفنان الكبير نجيب الريحاني، وشاركت في العديد من مسرحيات الفرقة وكان من أشهرها مسرحية الدلوعة، فقدمت أدوار السيدة الأرستقراطية والغازية أو الراقصة في الريف وبنت البلد والعالمة أو الراقصة في المدينة.

مشوار ميمى شكيب السينمائي

بدأت ميمى شكيب مشوارها الفنى عام 1934 حيث شاركت في فيلم ابن الشعب ثم فيلم الحل الأخير في العام التالي وتتالت بعد ذلك أدوارها، وكان آخر افلامها عام 1983، طائر على الطريق وحدوتة مصرية وأنهت مسيرتها بفيلم الذئاب.

أعمال ميمى شكيب السينمائي 

-بين القصرين

- حياة الظلام

- الباشمقاول

- الملاك الأبيض

- ابن الشعب

- الحل الأخير

- تحيا الستات

- شارع محمد علي

- أحلاهم

- كدب في كدب

- سر أبي

- بيومي أفندي

- شاطئ الغرام

- أخلاق للبيع

- حميدو

- دهب

- حكم قراقوش

- الحموات الفاتنات

- إحنا التلامذة

- دعاء الكروان

- البحث عن فضيحة

- نشالة هانم

- المظاهر

- نهارك سعيد

- كازينو اللطافة

- أصحاب السعادة

- من فات قديمة

أخيرا تزوجت

- جحا والسبع بنات

- كانت أيام

-  30 يوم في السجن

الفنانة الكبيرة ميمي شكيب الأعمال السينمائية الممثلة المصرية زوزو شكيب فرقة الريحاني

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