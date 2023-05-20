في اليوم العالمي للشاي.. أشهر مشروبات العالم ما بين التاريخ والثقافة والفوائد

يوافق الغد اليوم العالمي للشاي، ففي 21 ديسمبر عام 2019، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يوم 21 مايو، هو اليوم العالمي للشاي، بهدف تعزيز الإجراءات الجماعية لتنفيذ الأنشطة الداعمة لإنتاج الشاي واستهلاكه على نحو مستدام، وإذكاء الوعي بأهمية الشاي في مكافحة الجوع والفقر.

يساهم إنتاج الشاي وتجهيزه في تحقيق عدة أهداف تنموية مستدامة، مثل القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، تمكين المرأة وحماية النظم الإيكولوجية.

ما السبب وراء تخصيص يوم عالميًا للشاي؟

ينتج الشاي، من نبات كاميليا سينيسيس، الذي ينمو في ظروف زراعية محددة وحساسة، حيث يشكل إنتاج الشاي وتجهيزه مصدر رزق لملايين الأسر في البلدان النامية، ومصدر دخل وعائدات صادرات لبعض البلدان الأقل نموًا.

كما أن للشاي فوائد صحية وثقافية عديدة، فهو يحتوي على مواد مضادة للالتهابات والأكسدة، ويعزز المناعة وفقدان الوزن، ويشكل جزءًا من التراث والهوية للعديد من المجتمعات.

يرجع أصل شرب الشاي إلى شمال شرق الهند وشمال ميانمار وجنوب غرب الصين، حيث بدأ استخدام أوراق نبات كاميليا سينسس قبل 5000 عام، حيث انتشر شرب الشاي في آسيا بفضل تأثير المذهب البوذي، ثم انتقل إلى أوروبا عبر طرق التجارة في القرون الوسطى. ف

ما هي فوائد شرب الشاي أشهر مشروبات كوكب الأرض؟

الشاي هو مشروب يحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، ويوجد عدة أنواع من الشاي، مثل الأبيض، والأصفر، والأخضر، والأسود، كما تختلف بينها طرق المعالجة والتخمير والنكهة.

يحتوي الشاي على العديد من المركبات الغذائية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في تحسين صحة الجسم والوقاية من الأمراض المزمنة، ويلعب الشاي دورًا اقتصاديًا وثقافيًا هامًا في العديد من البلدان المنتجة والمستهلكة له.

يساعد الشاي في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي والكبد، بالإضافة إلى تحسين المناعة والذاكرة والتركيز، تخفيف الالتهابات والتوتر والصداع، تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والسكري والسمنة، تجميل البشرة والشعر.

ينصح بشرب الشاي بمعدل 3 إلى 4 أكواب في اليوم، وتجنب شربه قبل أو بعد الأكل مباشرة، أو على الريق، أو قبل النوم، كما يفضل اختيار نوعية جيدة من الشاي، وعدم إضافة كثير من السكر أو المواد المحلاة.