الشوط الأول.. نوتنجهام فورست يتقدم على أرسنال بهدف في الدورى الإنجليزى

تقدم فريق نوتنجهام فورست على ضيفه أرسنال في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

وفرض أرسنال كامل استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا لكلا الفريقين.

وضغط أرسنال لتسجيل هدف التقدم فيما اعتمد فريق نوتنجهام على التأمين الدفاعي والتحول من الدفاع للهجوم بكرات مرتدة سريعة ومباغتة لتسجيل هدف عكس سير المباراة.

وفشلت أغلب محاولات لاعبي الفريقين في الوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم في أول ربع ساعة.

وأخطأ مارتن أوديجارد في تمريرة الكرة ووصلت ناحية مورجان جيبس وايت الذي انطلق بالكرة ومررها لزميله أويني المنطلق داخل منطقة جزاء أرسنال وحاول ساليبا، مدافع الجانرز التدخل على الكرة بتزحلق، ولكن الكرة ارتطمت بقدم أويني وسكنت الشباك في الدقيقة 19 كأول أهداف المباراة.

واندفع أرسنال للهجوم في الدقائق التالية من الشوط من أجل تسجيل هدف التعادل ولكن أغلب محاولاتهم لم تنجح في اختراق منطقة جزاء نوتنجهام.

وانتهج نوتنجهام الهجوم في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول وحاول تسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمه في النتيجة قبل الاستراحة.

وسدد لاعبو نوتنجهام فورست كرة واحدة على المرمى من محاولتين، وخرجت الأخرى من الملعب، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق أرسنال، وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 80% مقابل 20% لصالح نوتنجهام.