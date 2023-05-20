كاتب صحفي يوضح مميزات نظام البوكليت للشهادة الإعدادية

قال رفعت فياض الكاتب الصحفي، إن نظام البوكليت الذي قرره الدكتور رضا حجازي حتى يمتد للشهادة الإعدادية في العام القادم تم تطبيقه عام 2017م بقرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، وأكمله بعد ذلك الدكتور طارق شوقي، ثم تطور هذا الشكل لامتحان الثانوية العامة والمتمثل في أسئلة الاختيار من متعدد.

وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم أن امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة وبالتالي فامتحانات محافظة الدقهلية يختلف عن الشرقية عن بني سويف وغير أسوان وهكذا، ونظام الأسئلة هو المقالية وبالتالي فإن كل مادة بها 5 أو 6 أسئلة مقالية والتي من الممكن غشها.

وأوضح أن نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية تصل مغلفة إلى مقر مديرية التربية والتعليم، وتكون الكراسة محتوية على الأسئلة ومكان الإجابة، بالإضافة إلى أن الأسئلة تكون عبارة عن 40 سؤالًا، فإما أن يختار الطالب الإجابة الصحيحة أو يكمل كلمة أو يكتب صح أو خطًا، ومن هنا في حالة وضع 40 سؤالًا سيكون من الصعب على الطالب أن يغش.

وأشار إلى أن نظام كراسة البوكليت أو الكراسة الإمتحانية تكون أربعة نماذج في الشكل، الأسئلة واحدة لكن النماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة.