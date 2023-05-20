السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي يوضح مميزات نظام البوكليت للشهادة الإعدادية

نظام البوكليت
نظام البوكليت

قال رفعت فياض الكاتب الصحفي، إن نظام البوكليت الذي قرره الدكتور رضا حجازي حتى يمتد للشهادة الإعدادية في العام القادم تم تطبيقه عام 2017م بقرار الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق، وأكمله بعد ذلك الدكتور طارق شوقي، ثم تطور هذا الشكل لامتحان الثانوية العامة والمتمثل في أسئلة الاختيار من متعدد. 

وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم أن امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى كل محافظة وبالتالي فامتحانات محافظة الدقهلية يختلف عن الشرقية عن بني سويف وغير أسوان وهكذا، ونظام الأسئلة هو المقالية وبالتالي فإن كل مادة بها 5 أو 6 أسئلة مقالية والتي من الممكن غشها.

وأوضح أن نظام البوكليت أو الكراسة الامتحانية تصل مغلفة إلى مقر مديرية التربية والتعليم، وتكون الكراسة محتوية على الأسئلة ومكان الإجابة، بالإضافة إلى أن الأسئلة تكون عبارة عن 40 سؤالًا، فإما أن يختار الطالب الإجابة الصحيحة أو يكمل كلمة أو يكتب صح أو خطًا، ومن هنا في حالة وضع 40 سؤالًا سيكون من الصعب على الطالب أن يغش.

وأشار إلى أن نظام كراسة البوكليت أو الكراسة الإمتحانية تكون أربعة نماذج في الشكل، الأسئلة واحدة لكن النماذج مختلفة من حيث ترتيب الأسئلة. 

الأكثر قراءة

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

موعد مباراة الأهلى والوداد المغربى فى نهائى دورى أبطال إفريقيا 2023

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

البنك الأوروبي يسلط الضوء على الشراكات مع مصر لدعم جهود التحول الرقمي

مواقع التواصل الاجتماعى.. سلاح ذو حدين فى العلاقات الزوجية بالعصر الحديث

استجابة لشكوى.. الأمن يضبط 136 قضية مخدرات فى شبين القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

د.أحمد الخميسى

ماذا أغضب ابنة نجيب محفوظ؟

د هند جاد

بعضهم يتوهم.. الحقيقة المطلقة

د. منى حلمى

جيوب منتفخة وقلوب فارغة

علي سعدة

أبناؤنا فى الخارج

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى «المظلة العربية».. هل يقلق إسرائيل؟

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال