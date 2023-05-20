السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: قمة جدة تُعبر عن تكثيف الجهود لحل الأزمات العربية

قمة جدة
قمة جدة

قال الدكتور محمد عز العرب، الباحث بمركز الأهرام، إن الاستعدادات اللوجستية التي قامت بها المملكة العربية السعودية، مع جهود لدول عربية رئيسية في مقدمتها مصر والإمارات والجزائر والعراق، للعمل على إنجاح هذه القمة، حتى تخرج بالصورة التي كانت عليها. 

وأضاف عز العرب خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن أحد أبرز الملامح التي توضح مدى التغير والأهمية التي كانت عليها قمة جدة ترتبط بعودة واحدة من الدول العربية الرئيسية تأسيسًا للجامعة العربية وتأثيرًا في لحظات مفصلية في النظام الإقليمي العربي، معقبًا: "أعني بها الجمهورية العربية السورية". 

وأوضح أن عودة سوريا وحضور الرئيس السوري بشار الأسد، فعاليات القمة العربية وإلقائه الكلمة، وعودة سوريا لعملها في المنظمات العربية المتخصصة يمثل بدايةً لمرحلة وانعطافًا لمرحلة أخرى، لافتاً إلى أن هذه الأزمة لا تمثل حلًا للأزمة السورية وإنما تمثل إعانة للدولة السورية للخروج من مأزقها.

وأشار إلى أن الأكثر أهمية من ذلك هو التأكيد على دعم مؤسسات الدولة السورية ودعم سيطرتها على كامل ترابها الوطني.

 

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