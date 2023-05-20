النجم علي الحجار يلتقي جمهوره بساقية الصاوى.. 3 يونيو

يستعد الفنان علي الحجار، لاحياء حفلا غنائيا ضخما، برفقة فرقته الموسيقية، يوم السبت الموافق 3 يونيو المقبل، على خشبة مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ويقدم خلاله على الحجار باقة من أعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من القيم النبيلة، أبرزها: «مافيناش م الخوف، نويت اغني، حنخبي ليه، يا موجة يا زرقة، إنت المدد، الحلواني، الزين والزينة، روحي بتتنقل، أهو دا اللي صار يا سيد، مبسوطين، زي الهوى، بطلة حكايتي، تيجيش نعيش، العروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، إسكندراني، مغرم صبابة، عارفة، حرمًا يا سيدي».

الحجار يحتفي بالأبنودي فى أبو ظبي

ومن جهة أخرى، يستعد علي الحجار، للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لإقامة احتفالية خاصة تكريمًا للشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وذلك يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

ويتغنى الحجار خلال الاحتفالية بباقة من أبرز أشعار الراحل، خاصة أن الحجار، هو أكثر مطرب تعاون معه وغنى له جميع تترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا في الدراما المصرية، فقد ارتبطت كتابات الأبنودي للمسلسلات بالفنان علي الحجار، حيث كان له النصيب الأكبر من هذه الأعمال، فتعاونا سويًا في ''ذئاب الجبل''، ''الرحايا''، ''رحلة أبو العلا البشري''، ''مسألة مبدأ''، ''خلف الله''، إضافة إلى مسلسل "النديم" التاريخي الذي استعرض حياة الثائر والكاتب المصري عبد الله النديم، وقدم "الخال" من خلال صوت علي الحجار وموسيقى عمار الشريعي مجموعة من الأغنيات في هذا المسلسل استطاعت أن تلخص مأساة النديم وظروف العصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه، وغيرها الكثير من الأعمال.

المعروف أن النجم علي الحجار، ولد في الرابع من أبريل عام 1954، بحي إمبابة، فور تخطي على الحجار الثانوية العامة قدم أوراقه لكلية التجارة انصياعاً لطلب أبيه إبراهيم الحجار الذي كان يخشى على ولده من العمل بالوسط الفنى. ثم التحق بكلية الفنون الجميلة وتخرج فيها عام 1979، وكان أثناء دراسته قد التحق هو وأخوه أحمد بفرقة التخت العربي لإحياء التراث، وكان قد صرح علي الحجار في لقاء تليفزيوني في برنامج الحكاية بتاريخ 21-11-2022 م بأنه قام بغناء ما يقرب من 3000 أغنية.