بصناعة صلاح.. ليفربول يتعادل مع أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، مع ضيفه أستون فيلا ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم أستون فيلا بهدف دون رد.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب في المباراة فيما كان الأداء الهجومي أفضل لفريق أستون فيلا في الشوط الأول؛ ثم انقلبت الأفضلية الهجومية في الشوط الثاني لصالح فريق ليفربول.

ودخل ليفربول الشوط الثاني متحفزًا لتسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة، فيما اعتمد أستون فيلا على تأمين دفاعاته وحرمان لاعبي ليفربول من الوصول للمرمى.

وسجل كودي جاكبو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 55 ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداعي وجود حالة تسلل.

واستمرت المحاولات الهجومية للاعبي ليفربول، وسجل روبرتو فيرمينو هدف التعادل في الدقيقة 89 بصناعة محمد صلاح، ليودع فيرمينو جماهير الريدز بعد انتهاء مسيرته رسميًا مع الفريق وخوضه آخر مباراة له على ملعب أنفيلد.

واستحوذ لاعبو ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 66% مقابل 34% لصالح فريق أستون فيلا.

ورفع ليفربول رصيده لـ66 نقطة في المركز الخامس، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 58 في المركز السابع بجدول الدوري الانجليزي.