محافظ مطروح يوزع أجهزة كهربائية لـ50 من المقبلين على الزواج

رحب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالنواب وأعضاء الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهورى على أرض مطروح مع تسليم إهداء 50 طاقم أجهزة كهربائية من غسالة وبوتاجاز وثلاجة وخلاط، لعدد 50 عريسا وعروسة للمساهمة فى التيسير عليهم اقتصادياً وإيماناً بما أطلقته القيادة السياسية من عدة مبادرات وطنية وإنسانية خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات العالمية والعمل على تكاتف جهود الاجهزة التنفيذية والشعبية لتوفير مزيد من الحياة الكريمة لكل مواطن مصرى.

وقدم محافظ مطروح، الشكر للجهود المجتمعية الفاعلة لحزب الشعب الجمهورى في أكثر من مبادرة سواء الصحية والعلاجية أو دعم الشباب ولخدمة أهالى مطروح وتعاونهم في إدخال السرور والفرحة على قلوب أبناء مطروح.



كما قدم محافظ مطروح، التهنئة لفتيات مطروح اللاتى تم اختيارهن ضمن المبادرة مع تأكيد حرص المحافظة على الترحيب بمثل هذه المبادرات المجتمعية الفاعلة لخدمة أهالى المحافظة وصولا إلى أقصى القرى والتجمعات وتحقيق الصالح العام والمزيد من الخدمات لتوفير حياة كريمة لأهالى مطروح استكمالا لجهود القيادة السياسية وجميع أجهزة الدولة في تحقيق التنمية المنشودة في كافة ربوع الوطن.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، في الاحتفالية التى نظمها حزب الشعب الجمهورى وتوزيع هدايا أجهزة كهربائية على عدد 50 عروسة من فتيات مطروح ضمن مبادرة الحزب (مع الناس) وذلك بحضور اللواء النائب محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام رئيس الكتلة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهورى، والعميد أحمد الألفى أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى، وعدد من النواب وأعضاء الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهورى، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، و العمدة خير رسلان الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وأحمد جمعة بدر أمين التنظيم ويونس ادريس أمين حزب الشعب الجمهورى بمطروح وأعضاء أمانة الحزب بالمحافظة، ورؤساء ومديرى الأجهزة التنفيذية وذلك بمكتبة مصر العامة.