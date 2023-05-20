السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا بالدوري الإسباني

أنشيلوتي
أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة فالنسيا ضمن لقاءات الجولة الـ35 لبطولة الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسية، غدًا على ملعب المستايا في السابعة والنصف مساءً.


وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو الآتي:
حراس المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، لويس لوبيز.

الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أنطونيو روديجير، ديفيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، فيرلاند ميندي، خيسوس فاييخو.

وسط الملعب: توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فريدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس.
الهجوم: رودريجو، ماركو أسنسيو، فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

 

ويتطلع ريال مدريد للخروج من الحالة السيئة التي يمر بها الفريق بعد الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا برباعية نظيفة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تأكيد تواجده في وصافة ترتيب الليجا، خلف برشلونة الذي حسم لقب الدوري في المباراة الماضية ضد إسبانيول.

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