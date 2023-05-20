السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دبدوب.. أمير كرارة يخطف الأنظار ببوستر فيلمه الجديد "البعبع"

كرارة
كرارة

طرحت شركة سينرجي فيلمز البوستر الرسمي لفيلم “البعبع” الذي يخوض بكولته النجم أمير كرارة، والمقرر طرجه بموسم عيد الأضحى المقبل.

وخطف “كرارة” الأنظار من خلال تصدره للبوستر الرسمي للعمل، والذي سيطرت عليه حالة من الكوميديا والأكشف بالوقت ذاته، حيث ظهر كرارة يحمل طفلا وبجانبهما حقيبة مدرسة ودبدوب وذلك وسط انفجارات خلفهم.

 

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

 

فيلم البعبع، بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، باسم سمرة ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف منهم رحاب الجمل، محمد محمود وإنعام سالوسة.

إخراج حسين المنباوي أحداث الفيلم تصدر بيومي فؤاد تأليف انفجار النجم أمير كرارة

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