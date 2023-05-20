السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 800 لتر سولار داخل تنك على سيارة ربع نقل بالشرقية

المضبوطات
المضبوطات

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار الجديدة، والتي أقرّتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، فضلاً عن التأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت مديرية التموين بحملات تفتيشية على المحطات بدائرة المحافظة للوقوف على مدى التزام أصحاب المحطات بالقوانين والقرارات التموينية.

وتمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة، وبمشاركة المفتشين بالإدارة من ضبط سيارة ربع نقل بيضاء اللون مثبت عليها تنك معدني محملة بكمية من السولار مقدارها "800" لتر مجمعة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم "7564" لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات بمحطة تعاون العلاقمة على ذمة المحضر.

إجراءات القانونية أصحاب المحطات إدارة تموين الأسعار الجديدة التحفظ على المضبوطات التموين

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