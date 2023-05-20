السبت 20 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى تخصيص يوم للاحتفال بعيد الأب فى مصر لجلسة 3 يونيو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أجلّت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، الدعوى القضائية، التي تطالب بتخصيص يوم من كل عام، ليكون عيدًا للأب المصري، لجلسة 3 يونيو المقبل، لورود تقرير فض المنازعات.

كانت البداية عندما أقام ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.

وقال ياسر التركي، في دعواه إن عيد الأب يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

القضاء الادارى عيد ا للأب المصري

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