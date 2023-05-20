تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن عربى للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة متهمين في اتهامهم بقتل مواطن يحمل الجنسية العربية مع سبق الإصرار والترصد لجلسة الغد للمرافعة.

وقررت المحكمة في جلسة اليوم تغريم الطبيب الشرعي لتعذر الحضور، كما حضر المتهمون جلسة المحاكمة وتمسك دفاع المتهمة المحامي بالنقض محمد النحاس بالمرافعة وتم تأجيل الجلسة للغد .

وكشف أمر إحالة المتهمين، وهما كل من "فاطمة.ع" و"فاروق.ت"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث استدرجا مواطنا يحمل الجنسية العربية، بعيدًا عن أعين الناس، من القاهرة إلى القليوبية، لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الأولى.

تفاصيل أمر الإحالة، عندما أسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجني عليه "عباس.م" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيِّتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه، لخلافات عاطفية بينهم، وأعدَّا لهذا الغرض سلاحًا أبيض، واستدرجاه بعيدًا عن أعين المارة، وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنًا بالسكين، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثا به الإصابات المبيِّنة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبيِّن بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجريمة بالجنحة، حيث إنه بذات المكان والزمان، سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، كما احترزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية، سلاحًا أبيض "سكينا".

وتضمَّنت أدلة الثبوت بالقضية، حيث شهدت "زهراء.ف" في التحقيقات بأنه تناهى إلى سمعها من رفيقتها بالمسكن المتهمة الأولى، أثناء عودتها لمسكنها عقب ارتكابها الواقعة، بقيام المتهم الثاني بقتل المجنِّي عليه بإحدى المناطق النائية وإخفائهما جثمانه سويا.

وكشفت شهادة رئيس مباحث قسم مصر الجديدة عن أن تحرياته السرية توصلت لارتباط المتهمة الأولى عاطفيًا بالمجني عليه، إلا أن العلاقة ساءت بينهما، واتفقت المتهمة الأولى مع زميلها المتهم الثاني على التخلص منه بالقتل، فأعدا ثلاثة مخططات للتخلص منه، وفشلت الأول والثاني، حتى بلغ المتهمان أنه يتواجد في منطقة العبور- القليوبية، فاستدرجاه وقاما بطعنه بسلاح أبيض حتى توفي، وأظهر تقرير الصفة التشريحية أن الإصابات التي تعرض لها أدت إلى وفاته.