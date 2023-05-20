السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مبادرة “ابدأ” تشجع الصناعة الوطنية وعنصر مهم لمواجة التحديات

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قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد، إن المبادرة الوطنية لدعم الصناعة الوطنية "ابدأ" تشجع الصناعة الوطنية وتعتبر عنصر مهم لمواجهة التحديات العالمية وتحقق معدلات النمو أعلى و معدلات تنمية، وتعمل على النشاط الاقتصادى. 

وأضافت نوار، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تعول على قطاع الصناعة لما يملكه من موارد وإمكانيات هائلة بجانب وفرة الأيدي العاملة، والمبادرة توفر فرص تشغيل، وتشجع تصنيع المنتج المحلي وتروفر نوع من التسهيلات.

أستاذ الاقتصاد تشيد إطلاق مشروع دعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة في مصر

وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن الصناعة بمصر عنصر أساسي في العملية الاقتصادية حيث تحقق نسب نمو أعلى مقارنة بنظيراتها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مشيدة بإطلاق مشروع دعم التحول الرقمي لقطاع الصناعة في مصر.

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