السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد ارتدائه شارة الكابتن.. محطات فى حياة اللاعب محمد هانى

اللاعب محمد هاني
اللاعب محمد هاني

تصدر اللاعب محمد هاني، لاعب منتخب مصر ونادي الأهلي، محركات البحث الإلكتروني عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعبر موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وذلك بعد ارتدائه شارة الكابتن أثناء لقاء الأهلي مع الترجي التونسي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان السبب وراء ارتداء اللاعب الناشئ محمد هاني شارة الكابتن بعد محمد الشناوي حارس المرمي، لكونه أقدم اللاعبين الموجود في الفريق الأول، ويأتى بعد الظهير الأيمن عمرو السولية كثاني اللاعبين ترتيبًا في حمل شارة القيادة.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اللاعب محمد هاني، في سياق السطور التالية:

اسمه بالكامل محمد هاني جمال الدمرداش، هو من مواليد 25 يناير 1996، أي يبلغ من العمر 27 عامًا، اُختير ليلعب مع المارد الأحمر لأول مرة في الفريق الأول عندما كان عمره 18 عامًا، كما أنه لعب في مركز ال‍ظهير الأيمن.

واستطاع "هاني" أن يثبت أقدامه في مركز الظهير الأيمن لينضم لصفوف المنتخب المصري الأول عام 2016، كما أنه ساهم في إضافة درع الدوري العام لخزينة نادي الأهلي في 2016–2017.

أهم إنجازات اللاعب محمد هاني مع فريق نادي الأهلي 5 مرات، حصد لقب الدوري، ومرتين كأس مصر، و3 مرات السوبر المحلي، كما أنه حصل على دوري أبطال إفريقيا أثناء تواجده مع الفريق.
 

مواجهات الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

1- نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982: الأهلي 4-1 أشانتي كوتوكو الغاني

 

2- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1983: الأهلي 0-1 أشانتي كوتوكو الغاني

 

3- نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1987: الأهلي 2-0 المريخ السوداني

 

4- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001: الأهلي 4-1 صن دوانز الجنوب إفريقي

 

5- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2005: الأهلي 3-0 النجم الساحلي التونسي

 

6- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2006: الأهلي 2-1 الصفاقسي التونسي

 

7- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2007: الأهلي 1-3 النجم الساحلي التونسي

 

8- نهائي دورى أبطال إفريقيا عام 2008: الأهلي 4-2 القطن الكاميروني

 

9- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2012: الأهلي 3-2 الترجي التونسي

 

10- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2013: الأهلي 3-1 أورلاندو ببراتس الجنوب إفريقي

 

11- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2017: الأهلي 1-2 الوداد المغربي

 

 

12- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2018: الأهلي 3-4 الترجى التونسي

 

13- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2020: الأهلي 2-1 الزمالك

 

 

14- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021: الأهلي 3-0 كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

 

15- نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2022: الأهلي 0 -2 الوداد البيضاوي المغربي

 

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