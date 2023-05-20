السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خارجية قطر تدين اقتحام مبنى سفارتها في الخرطوم

السودان
السودان

أدانت  وزارة الخارجية القطرية السبت، اقتحام مبنى سفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم “ندين  بأشد العبارات قيام قوات مسلحة غير نظامية باقتحام وتخريب مبنى سفارتها في الخرطوم”.

وكشفت الخارجية القطرية عن أنه قبيل اقتحام السفارة تم إجلاء طاقم السفارة، ولم يتعرض أي من الدبلوماسيين أو موظفي السفارة لأي سوء بحسب وكالة الأنباء القطرية .

وطالبت وزارة الخارجية، في بضرورة تجنيب السفارات والبعثات الدبلوماسية ومقار المنظمات الدولية والمنشآت المدنية تبعات القتال الدائر في السودان، وملاحقة الجناة وتحميلهم عواقب هذا الفعل الإجرامي المشين والذي يمثل انتهاكا للقانون والاتفاقات الدولية.

مفوضية الاتحاد الإفريقي: لا يمكن حل الأزمة فى السودان بالطرق العسكرية

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، الجمعة، إن الحرب الروسية الأوكرانية تهدد مصادر الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

وأضاف "فقي" في كلمته خلال القمة العربية في مدينة جدة، أن الجميع يمر بظروف دولية دقيقة.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي أنه لا يمكن حل الأزمة في السودان بالطرق العسكرية.

وشدد فقي على ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمات التي تواجهها المنطقة.

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