شعبة الاتصالات: قرارات "الأعلى للاستثمار" رسالة طمأنة للمستثمرين

قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر موضحا أن القطاع يشهد نمو كبير تخطي 16 % خلال عهد الرئيس السيسي ويساهم بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وأكد رئيس الشعبة في بيان، اليوم السبت، أن قرارات المجلس الناعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي رسالة طمأنة للمستثمرين وجاءت في التوقيت المناسب لدفع عجلة الاقتصاد المصري مؤكدا على أن القيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بالتيسير علي المستثمرين وتذليل كل العقبات في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الشعبة، أن هذه القرارات تمثل حزمة الحوافز التشجيعية والتحفيزية للمستثمرين للتواجد في مصر بعد تبسيط جميع التشريعات المنظمة للاستثمار وإزالة أي معوقات علي تأسيس الشركات الجديدة وتقديم خدمات أونلاين للمستثمر؛ فالآن يمكن لأي شخص تأسيس شركته في يوم واحد فقط عبر الإنترنت.

ولفت إلى أن هناك تغيرات كبير شهدها ملف الاستثمار في عهد الرئيس السيسي حيث تم تعديل جزء كبير من التشريعات القديمة التي تعيق حركة الاستثمار، بالإضافة إلى منح المستثمرين الجادين الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات وإنجازها وهذا أمر لم يحدث من قبل، ما يؤكد على استجابة سريعة من الرئيس السيسي لمطالب المستثمرين ورجال الأعمال.

وأشاد رئيس الشعبة بصدور الـ 22 قرارًا خلال الاجتماع الأخير للمجلس الناعلي للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، ما يؤكد على أن الدولة عازمة على تغير مناخ الاستثمار في مصر وجعله أكثر جاذبية متوقع صدور تشريعات جديدة تخص المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة منحت المستثمرين حوافز جديدة منها إعفاءات ضريبية وجمركية علي مستلزمات الإنتاج والمواد الخام ودخول المعدات وأدوات تشغيل المصانع وحوافز أخرى في التمتع بالأراضي الصناعية بأسعار مناسبة، وتوفير العمالة المدربة وهذا كله سيؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتوقع رئيس الشعبة، بدء جني ثمار هذه القرارات خلال النصف الثاني من العام الجاري، مع تحقيق نمو جديد في حجم الاستثمارات القادمة لمصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أكبر المستفيدين من هذه القرارات.