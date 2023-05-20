السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ثمار العام.. 180 مُكرمًا من الطلاب المتفوقين في إعلام القاهرة (صور)

كلية الإعلام بجامعة
كلية الإعلام بجامعة القاهرة

تستعد كلية الإعلام جامعة القاهرة لتكريم نحو 180 طالبًا من طلابها المتفوقين، الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية، ومشاركين في الأنشطة الطلابية.

وأعلنت إدارة رعاية الشباب في الكلية عن أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023، حيث سيُقام الحفل في مقر الكلية يوم الاثنين القادم.

وضمت القائمة نحو 180 طالبًا سيجري تكريمهم، حيث أسهم المُكرمون في العديد من الأنشطة الطلابية وتفوقوا في عدة مجالات، إلى جانب حصول بعضهم على مراكز أولى في مسابقات على مستوى الجمهورية.

أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
أسماء الطلاب المُكرمين في حفل ختام الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023
كلية الإعلام جامعة القاهرة كلية الإعلام جامعة القاهرة الكلية الطلاب

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