السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء جلسة محاكمة متهم بقتل شقيقه بمعاونة زوجة المجنى عليه فى كفر الشيخ

محكمة
محكمة

بدأت اليوم السبت الدائرة الثانية، محكمة جنايات فوه،  بمحافظة كفر الشيخ جلسة محاكمة بائعة سمك وشقيق زوجها متهمين بقتل زوجها، في شهر نوفمبر الماضي على خلفية علاقة بينهما، وذلك في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وتعقد الجلسة  برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدین، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني  .

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال  ، شقيق المجني عليه،   بائعة أسماك، زوجة المجني عليه" إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما  قتلا المجني عليه  شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، و استدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول، وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وأضاف أمر الاحالة  من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.

وأشار أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات إحراز المتهم الأول وحيازة المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، استخدما في الاعتداء عليه، واستخدمها المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق.

محكمة جنايات فوه محافظة كفر الشيخ بائعة سمك المستشار خالد قطب بدر الدین كوريك

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

أول تعليق من "الأوقاف" على فيديو "الرقص على الإنشاد الدينى" المثير للجدل

رفع 45 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى