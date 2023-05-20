بدء جلسة محاكمة متهم بقتل شقيقه بمعاونة زوجة المجنى عليه فى كفر الشيخ

بدأت اليوم السبت الدائرة الثانية، محكمة جنايات فوه، بمحافظة كفر الشيخ جلسة محاكمة بائعة سمك وشقيق زوجها متهمين بقتل زوجها، في شهر نوفمبر الماضي على خلفية علاقة بينهما، وذلك في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدین، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين حسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني .

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، قد أحال ، شقيق المجني عليه، بائعة أسماك، زوجة المجني عليه" إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمتهما عما نُسب إليهما من اتهام، لأنهما قتلا المجني عليه شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، و استدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول، وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي، وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى انهال عليه ضربًا.

وأضاف أمر الاحالة من أوراق القضية أن المتهم الأول كال لشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخري "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.

وأشار أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات إحراز المتهم الأول وحيازة المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، استخدما في الاعتداء عليه، واستخدمها المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق.