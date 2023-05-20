السبت 20 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 771 شاحنة، و89 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 403 شاحنات، و71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 368 شاحنة، و18 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما تغادر السفينة "أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة "أمل"، وغادرت 3 سفن وهي: "أمل"، "الحرية 2"، و"بوسيدون اكسبريس".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و309 شاحنات، حيث يشهد الميناء اليوم، رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي: "سينا" و"ايلة" و"بريدج"، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بضائع عامة ومتنوعة هيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات

الأكثر قراءة

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم السبت 20-5-2023

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام خلال فترة تأسيس الشركات

النيابة الإدارية تحيل 7 عاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية

"المرور" تُحرر 86 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مصرع سيدة على يد نجلها فى حادث مأساوى بالإسكندرية

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى احتفالية العيد القومى للمحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إعلان جدة يدعم الوصاية الهاشمية على أوقاف ومقدسات القدس

ماجد حبته

مصر فى القمة.. العربية

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «٤-٤».. مثلث ماسبيرو وعمارة الحداثة

محمد عبدالعال

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإعادة القوة التنافسية للاقتصاد المصرى

د.كريمة الحفناوى

المواطنة والانتماء الوطنى

محمد عبدالعزيز

مصر والسلطنة.. علاقة ود ممتدة

ماجد حبته

الاستثمار الخاص.. كلام وأرقام

د. محمد عفيفي

أرض بلا شعب

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى: نرفض استمرار استباحة الاحتلال لأراضينا ونطالب بمحاسبة إسرائيل

بالتزامن مع صلاة الجمعة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

السعودية تدين اقتحام المسجد الأقصى من قبل أعضاء فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى