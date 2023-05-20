تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 771 شاحنة، و89 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 403 شاحنات، و71 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 368 شاحنة، و18 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين "الحرية 2" و"بوسيدون اكسبريس"، بينما تغادر السفينة "أمل"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة "أمل"، وغادرت 3 سفن وهي: "أمل"، "الحرية 2"، و"بوسيدون اكسبريس".

كما يشهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و309 شاحنات، حيث يشهد الميناء اليوم، رحلات مكوكية (وصول وسفر) لـ3 سفن وهي: "سينا" و"ايلة" و"بريدج"، وسجّلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.