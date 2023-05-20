إصابة مواطن فى مشاجرة بـ6 أكتوبر

نشبت مشاجرة بين مواطنين في مدينة 6 أكتوبر، أسفرت عن إصابة مواطن، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بتشاجر عدد من المواطنين بالحي السادس في مدينة 6 أكتوبر، حيث انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وتبين إصابة أحد المتشاجرين، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.