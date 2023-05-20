غلق 34 محلًا و17 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية بالمحلة الكبرى

قال عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 34 محلًا و17 ورشة، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة.

كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 23 محلًا تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء خلال ثلاث أيام الماضية.

وأشار "فكرى"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والورش.