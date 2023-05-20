خبير أثرى يُبرز أسباب اختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية

قال الدكتور خالد سعد، إن الأسباب وراء اختيار موقع كندي أهرامات الجيزة من أفضل الوجهات السياحية في إفريقيا لصيف 2023، لأن مصر تحتل مكانة سياحية متقدمة ومنافس قوي جدًا، حيث تتميز عمومًا بالحضارة المصرية القديمة الفرعونية ولا تجد منافسًا لها على مستوى العالم.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لديها مناطق شاطئية كبيرة وتتميز بوجود ثاني أفضل مناطق الغطس في العالم، كما أنها من أفضل الأماكن وأرخصها في السياحة العالمية.

وأوضح خبير أثري: لدينا أفضل أماكن للغطس، كما أننا نعد من أفضل وأرخص المقاصد السياحية العالمية، ولكننا نحتاج إلى بعض المنتجات السياحية، لجلب المزيد من الدخل الدولاري للوطن.

وأشار الخبير الأثري إلى أن الغرب يبحث في وجهته السياحية من خلال المجلات ووكلاء السياحة عن أفضل الأماكن السياحية سواء فندقًا أو منتجعًا أو مزارًا سياحيًا، وهذا كله يجتمع في مصر.