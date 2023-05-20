السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجيزة تنفى تسريب امتحان "عربى الإعدادية": نموذج استرشادى

امتحان
امتحان

كشف أشرف سلومة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن ما تم تداوله قبل بدء اللجان الامتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة لامتحان اللغة العربية لا علاقة له بالامتحان الأصلي الذي أداه الطلاب داخل اللجان.

وأكد مدير المديرية، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن ما تم تداوله عبر صفحات الغش الإلكتروني عبارة عن نموذج استرشادي لامتحان اللغة العربية، ولكن لا علاقة له بالامتحان الأصلي.

كانت تداولت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا زعمت أنها لأسئلة امتحان نهاية العام في مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالجيزة، الذي يؤديه الطلاب اليوم السبت.

وبدأت اليوم السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة بأداء امتحان اللغة العربية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة:

- الأحد 21/5: الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الإثنين 22/5: الهندسة.

- الثلاثاء 23/5: اللغة الأجنبية، التربية الدينية.

- الأربعاء 24/5: العلوم، التربية الفنية.

- الخميس 25/5: الدراسات الاجتماعية، تربية رياضية "خاص بالسعيدية".​

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