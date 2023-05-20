السبت 20 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يتراجع عن رحيل كوكا ويوافق على منح الفرصة لسافيو وشادي وأيمن أشرف

كولر
كولر

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الاستجابة لضغوط لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح بشأن مشاركة ثلاثي الفريق الأول والمغضوب عليهم أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين بعد استبعادهم من حساباته في الآونة الأخيرة.

وكشف مصدر مسئول أن كولر وافق على منح الفرصة لبعض اللاعبين في المرحلة المقبلة مثل أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين من أجل إراحة الأساسين من جهة وأيضا تسويق الثلاثي لضمان الحصول على عروض خارجية.

وأضاف المصدر أن السويسري اتفق مع لجنة التخطيط علي مشاركة الثلاثي بشكل تدريجي عقب لقاء الترجي التونسي لاسيما بعد حسم الصعود للنهائي واستغلال مباريات الدوري لإراحة الأساسين وأيضا تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين.

وأشار المصدر إلى أن كولر قرر الاستعانة ببعض اللاعبين الثلاثة في المباريات المقبلة أمام أنبي وسيراميكا  وطلائع الجيش خاصة أن الفريق يتربع على قمة الدوري بعد نتائج الفرق المنافسة في ظل غيابه لمشاركته الإفريقية.

الترجي الاهلى كولر البرازيلي برونو سافيو أيمن أشرف شادي حسين

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