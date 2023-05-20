رئيس هيئة التنمية الصناعية: المستثمر باستطاعته الحصول على التراخيص فى 20 يومًا

اجتمع المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ممثلي البنك الدولي، برئاسة إيلين أولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك؛ لبحث الدراسة التي أعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعة، ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر، والتي تهدف إلى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة.

وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات، وذلك بحضور شيماء علي، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأشاد "عبدالكريم" بجهود البنك الدولى في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، خاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولي في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية للصناعة.

وأوضح أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة التى أعدها البنك فيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، وتقييم الأداء الحكومى في الوضع الحالي، فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثماري وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وناقش مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية، والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.

وعرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الأعمال، وذلك تمهيدًا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها؛ بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.

ولفت رئيس الهيئة إلى استعراض جهود الهيئة في إطار تهيئة المناخ الاستثماري الجاذب من خلال تيسير الإجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الإجراءات، واختصار الدورة المستندية وميكنتها للإسراع في أداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.

وأشار إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة، وهو ما أشار إليه سيادته خلال مؤتمره الصحفي مؤخرًا، حيث أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال 20 يومًا، وكذا التخصيص الفورى للأراضى الصناعية من خلال لجنة مشاركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضي الصناعية برئاسة الهيئة.

كما شرح «عبدالكريم» ما جرى من الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم خدماتها للمستثمر، تمهيدًا لتقديمها أون لاين للمستثمرين، حيث استعرض لوحة المتابعة الإلكترونية، لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي، والتي تحدّث لحظيا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية من خلال قواعد بيانات مدققة للرصد، ومتابعة زمن التنفيذ. وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين، من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات الخاصة بخدمات الهيئة، ما يُعطي رؤية واضحة محدثة لتقييم الأداء، والوقوف على أية عراقيل أو اختناقات وحلها بشكل فوري.